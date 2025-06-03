РИА Новости: делегация Киева на встрече с РФ была на связи с внешним участником

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Украинская делегация на встрече с представителями российской стороны в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистов, один из участников встречи, представлявший Киев, перед началом переговоров отправил неизвестному сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь. Это происходило во время выступления главы турецкого МИД Хакана Фидана и в присутствии СМИ.

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня во дворце Чираган. Беседа длилась более часа и шла на русском языке.

В рамках переговоров РФ предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Аналогичным образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

После переговоров российская сторона представила полный текст своего проекта меморандума по урегулированию украинского конфликта. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых – требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.