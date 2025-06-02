Россия представила полный текст меморандума

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Россия после переговоров с Украиной представила полный текст меморандума.

Основные параметры окончательного урегулирования украинского конфликта включили 12 пунктов:



международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других украинских военизированных формирований;

нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции, запрет размещения в стране иностранных вооруженных сил, баз и военной инфраструктуры третьих государств;

отказ от заключения и продления международных договоров и соглашений, противоречащих пункту 2 настоящего Раздела;

подтверждение статуса Украины как страны, не имеющей ядерного и другого оружия массового поражения, установление прямого запрета на его получение, транзит и размещение на территории государства;

определение максимального количества военнослужащих в ВСУ и других воинских формированиях, а также максимального количества единиц оружия и военной техники и их допустимых параметров, роспуск украинских националистических формирований, входящих в состав ВСУ и Нацгвардии;

защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса;

запрет на героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических объединений и партий;

отмена всех действующих экономических санкций и запретов между Россией и Украиной, а также отказ от введения новых ограничений;

урегулирование проблем, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;

отказ от взаимных претензий по поводу ущерба, нанесенного в ходе боевых действий;

отмена ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ);

постепенное возобновление экономических и дипломатических связей, в том числе в сфере газового транзита, а также восстановление транспортного и иного сообщения, в том числе с другими странами.

Второй раздел меморандума посвящен условиям прекращения огня. Он состоит из двух сценариев.

В качестве первого варианта Россия предложила начать процесс полного вывода ВСУ и других военизированных формирований с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Отвод этих сил на согласованное расстояние от российских границ в соответствии с утвержденным Положением.

В свою очередь, второй вариант получил название "Пакетное предложение", охватив 10 пунктов:



ограничение на перемещение ВСУ и других военизированных формирований, за исключением случаев, когда они отводятся на согласованное расстояние от границ РФ;

завершение мобилизации и начало демобилизации;

прекращение поставок военной продукции и иностранной помощи Украине, включая спутниковую связь и разведданные;

исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины и прекращение участия иностранных специалистов в боевых действиях на стороне ВСУ;

запрет на ведение Украиной диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;

формирование двустороннего Центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня;

взаимная амнистия для политических заключенных и освобождение гражданских лиц, находящихся в плену;

отмена военного положения на Украине;

﻿﻿объявление даты выборов президента Украины и Верховной рады не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения;

подписание Соглашения о выполнении положений Раздела I.

Третий раздел документа описывает последовательность шагов и сроки их осуществления. Он предполагает выполнение 9 пунктов:



начало работы над текстом договора;

временное дневное прекращение огня на 2–3 дня для сбора тел погибших в "серой зоне";

односторонняя передача УС около 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ;

подписание меморандума о прекращении огня с указанием точных сроков выполнения всех его условий и установлением даты заключения будущего Договора об окончательном урегулировании;

старт 30-дневного моратория на ведение огня с начала отвода ВСУ, исполнение в течение этого срока условий полного вывода частей ВСУ с территории РФ и реализация "пакетного соглашения";

организация и проведение выборов, создание органов управления на территории Украины;

подписание Договора об окончательном урегулировании;

принятие подписанного Договора резолюцией СБ ООН, имеющей обязательную юридическую силу;

ратификация, вступление в силу и реализация договора.

Соответствующий меморандум Россия представила Украине в ходе второго раунда переговоров. Он прошел 2 июня в стамбульском дворце Чираган.

Представитель украинского МИД Георгий Тихий пообещал изучить документ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустем Умеров уточнил, что ответ на требования будет дан через неделю.

Киевская делегация также передала российской стороне свой меморандум, состоящий из 5 разделов. К ним относятся ключевые принципы, следующие шаги, режим прекращения огня, меры по созданию доверия и встречи на высшем уровне.

