Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 19:38

Политика

Россия представила полный текст меморандума

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия после переговоров с Украиной представила полный текст меморандума.

Основные параметры окончательного урегулирования украинского конфликта включили 12 пунктов:

  • международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других украинских военизированных формирований;
  • нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции, запрет размещения в стране иностранных вооруженных сил, баз и военной инфраструктуры третьих государств;
  • отказ от заключения и продления международных договоров и соглашений, противоречащих пункту 2 настоящего Раздела;
  • подтверждение статуса Украины как страны, не имеющей ядерного и другого оружия массового поражения, установление прямого запрета на его получение, транзит и размещение на территории государства;
  • определение максимального количества военнослужащих в ВСУ и других воинских формированиях, а также максимального количества единиц оружия и военной техники и их допустимых параметров, роспуск украинских националистических формирований, входящих в состав ВСУ и Нацгвардии;
  • защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса;
  • запрет на героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических объединений и партий;
  • отмена всех действующих экономических санкций и запретов между Россией и Украиной, а также отказ от введения новых ограничений;
  • урегулирование проблем, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;
  • отказ от взаимных претензий по поводу ущерба, нанесенного в ходе боевых действий;
  • отмена ограничений для Украинской православной церкви (УПЦ);
  • постепенное возобновление экономических и дипломатических связей, в том числе в сфере газового транзита, а также восстановление транспортного и иного сообщения, в том числе с другими странами.

Второй раздел меморандума посвящен условиям прекращения огня. Он состоит из двух сценариев.

В качестве первого варианта Россия предложила начать процесс полного вывода ВСУ и других военизированных формирований с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Отвод этих сил на согласованное расстояние от российских границ в соответствии с утвержденным Положением.

В свою очередь, второй вариант получил название "Пакетное предложение", охватив 10 пунктов:

  • ограничение на перемещение ВСУ и других военизированных формирований, за исключением случаев, когда они отводятся на согласованное расстояние от границ РФ;
  • завершение мобилизации и начало демобилизации;
  • прекращение поставок военной продукции и иностранной помощи Украине, включая спутниковую связь и разведданные;
  • исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины и прекращение участия иностранных специалистов в боевых действиях на стороне ВСУ;
  • запрет на ведение Украиной диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;
  • формирование двустороннего Центра мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня;
  • взаимная амнистия для политических заключенных и освобождение гражданских лиц, находящихся в плену;
  • отмена военного положения на Украине;
  • ﻿﻿объявление даты выборов президента Украины и Верховной рады не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения;
  • подписание Соглашения о выполнении положений Раздела I.

Третий раздел документа описывает последовательность шагов и сроки их осуществления. Он предполагает выполнение 9 пунктов:

  • начало работы над текстом договора;
  • временное дневное прекращение огня на 2–3 дня для сбора тел погибших в "серой зоне";
  • односторонняя передача УС около 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ;
  • подписание меморандума о прекращении огня с указанием точных сроков выполнения всех его условий и установлением даты заключения будущего Договора об окончательном урегулировании;
  • старт 30-дневного моратория на ведение огня с начала отвода ВСУ, исполнение в течение этого срока условий полного вывода частей ВСУ с территории РФ и реализация "пакетного соглашения";
  • организация и проведение выборов, создание органов управления на территории Украины;
  • подписание Договора об окончательном урегулировании;
  • принятие подписанного Договора резолюцией СБ ООН, имеющей обязательную юридическую силу;
  • ратификация, вступление в силу и реализация договора.

Соответствующий меморандум Россия представила Украине в ходе второго раунда переговоров. Он прошел 2 июня в стамбульском дворце Чираган.

Представитель украинского МИД Георгий Тихий пообещал изучить документ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустем Умеров уточнил, что ответ на требования будет дан через неделю.

Киевская делегация также передала российской стороне свой меморандум, состоящий из 5 разделов. К ним относятся ключевые принципы, следующие шаги, режим прекращения огня, меры по созданию доверия и встречи на высшем уровне.

Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика