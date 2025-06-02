Глава МО Украины Умеров: необходимо провести новую встречу с РФ с 20 по 30 июня

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Украинская делегация предложила провести новый раунд переговоров с Россией в период с 20 по 30 июня. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает ТАСС.

Кроме того, во время второго раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен телами погибших военнослужащих по формуле 6 000 на 6 000. Однако сроки и иные подробности обмена Умеров не раскрыл.

В свою очередь, представитель украинского МИД Георгий Тихий пообещал изучить российский меморандум об урегулировании конфликта на Украине и озвучить реакцию Киева на указанные в документе требования. Умеров добавил, что у Украины будет неделя на ознакомление с требованиями России.

Второй раунд переговоров украинской и российской делегаций прошел 2 июня во дворце Чираган, который находится в Стамбуле.

Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что встреча прошла "не негативно". Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил делегацию РФ на переговорах, заявил, что украинской стороне было предложено прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта.

Также Москва передала Киеву меморандум, состоящий из двух частей. По словам Мединского, в первой части документа указаны все требования к долгосрочному миру на Украине, а во второй – ряд путей для прекращения огня. По итогам встречи украинская делегация пообещала проработать российскую инициативу и изучить меморандум РФ.

