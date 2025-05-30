Небензя: РФ рассмотрит прекращение огня при условии остановки поставок вооружений Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия может рассмотреть возможность установления режима прекращения огня при условии остановки поставок странами Запада вооружений Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу, сообщает ТАСС.

По словам политика, также актуален вопрос мобилизации на Украине, которую необходимо остановить.

"В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта", – подчеркнул Небензя, добавив, что Россия должна видеть "встречные шаги".

Небензя уже указывал, что Россия настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной. Однако он добавил, что РФ будет продолжать вести СВО, пока Украина не перестанет провоцировать российскую сторону ударами по инфраструктуре.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи представит Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также даст необходимые пояснения.

Ожидается, что встречу посетят советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что именно они помогли сформировать основные положения для Украины.

При этом первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.