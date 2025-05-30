Советники по безопасности стран ЕС посетят переговоры по Украине в Стамбуле

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На втором раунде переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что советники по безопасности из этих стран помогли сформировать основные положения для Украины. На переговорах в Стамбуле они дадут обратную связь по текущему урегулированию конфликта.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что состав российской делегации на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был на первом раунде 16 мая. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а также в нее войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что в ходе второго раунда переговоров российская делегация готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.