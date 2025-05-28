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Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте дипведомства.

Он подчеркнул, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса, а также дать необходимые пояснения.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", – пояснил министр.

Он выразил признательность Турции за предоставление площадки, которую охарактеризовал как "гостеприимную". Лавров отметил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил это в ходе своего вчерашнего визита в Москву.

РФ рассчитывает, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда переговоров, указано в сообщении.

Лавров напомнил, что при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции были созданы условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Их первый раунд состоялся в Стамбуле 16 мая.

Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Процесс обмена пленными начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Следом, 24-го числа, были освобождены еще 307 бойцов.

Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.

Мединский вечером 28 мая сообщил, что предложил министру обороны Украины Рустему Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего возможного прекращения огня.

