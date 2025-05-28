Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами по Украине

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Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил министру обороны Украины Рустему Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего возможного прекращения огня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами: Рустем Умеров позвонил мне по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все "почти так", – заявил он.

Мединский объяснил, что инициатором звонка украинскому министру стал он. Помощник президента РФ добавил, что в обозначенное время и в обозначенном месте Москва готова начать обсуждение по существу каждого из пунктов соглашения по возможному прекращению огня.

"Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", – написал Мединский.

В качестве возможной площадки для нового раунда переговоров Москва рассматривает Стамбул, указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По данным журналистов, вторая встреча в рамках прямых переговоров РФ и Украины может пройти уже в конце мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не исключил, что может посетить трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам Пескова, такая встреча будет возможна лишь как итог конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.

