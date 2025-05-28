Песков: Стамбул рассматривается в качестве площадки для новых переговоров по Украине

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Кремль рассматривает Стамбул в качестве возможной площадки для нового раунда переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Как минимум та, в которой был первый раунд. Остальное – это предмет взаимной договоренности", – сказал он.

Источник ТАСС опроверг слова американского спецпосланника по Украине Кита Келлога, который заявил, что встреча пройдет в Женеве. По данным собеседника агентства, этот город не может быть площадкой для следующего диалога стран, поскольку Швейцария из-за своей политики утратила нейтралитет.

Ранее Турция выразила готовность принять у себя новый раунд переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Глава МИД республики Хакан Фидан подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала конфликта призывал международное сообщество к миру.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

По данным СМИ, вторая встреча российской и украинской делегаций планировалась в Ватикане в середине июня, другие издания сообщали, что переговоры могут пройти в конце мая.

