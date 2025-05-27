Спецпосланник Келлог заявил о получении списка условий мирного соглашения от Украины

Фото: министерство обороны РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения с Россией. Об этом политик сообщил в интервью Fox News.

"Нам нужно получить его и от российской стороны. <...> Затем объединим их", – добавил Келлог.

По словам политика, после работы над двумя документами состоится еще один раунд переговоров.

Предположительно, следующая встреча между Россией и Украиной пройдет в Женеве. Как отметил Келлог, переговоры планировали провести в Ватикане, но "россияне не захотели ехать туда".

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

СМИ также сообщали, что вторая встреча российской и украинской делегаций может пройти в Ватикане в середине июня или же в конце мая.

19 мая Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого российский лидер сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров при этом заявлял, что вопрос легитимности лидера Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение во время подписания мирного договора. По словам дипломата, если документ подпишут те, чья легитимность "никого уже не убеждает", то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность.

Как, в свою очередь, уточнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в меморандуме РФ обозначит ряд позиций, в том числе принципы урегулирования конфликта и сроки возможного подписания мирного договора. Кроме того, в документе будет указано про потенциальное прекращение огня на некоторое время.