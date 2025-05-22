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МИД РФ: народ Украины должен выбрать новое руководство для подписания меморандума с РФ

МИД РФ призвал народ Украины выбрать новые власти для подписания меморандума с РФ

Фото: depositphotos/reflextions

Жители Украины должны выбрать новое руководство своей страны, которое будет подписывать меморандум с Россией, так как глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта. С таким заявлением выступил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Нынешний их "руководитель" (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", – цитирует Мусихина ТАСС.

По итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. В документ могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и прочие детали.

Российский лидер подчеркнул, что России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира.

В свою очередь, Зеленский подтвердил, что Киев может подписать с российской стороной меморандум об урегулировании конфликта. Вместе с тем детали будущего меморандума украинским властям пока неизвестны.

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