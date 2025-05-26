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26 мая, 18:32

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Депутат Соболев: ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине давно сняты

В Госдуме оценили угрозу снятия ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине

Фото: 123RF/sunshineseeds

Никаких ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине у Запада давно нет, однако российские средства ПВО справляются с угрозой. Таким мнением с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция, и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

По словам Соболева, нет никакой разницы, что говорят западные политики по этому вопросу.

Ракеты дальнего действия Франции, Великобритании и США уже давно пытаются атаковать территорию России. Наша противовоздушная оборона с ними справляется.
Виктор Соболев
депутат Госдумы

При этом Германия пока еще официально не поставляла Украине свои крылатые ракеты Taurus. По словам Соболева, дальность у них такая же, как и у других, уже используемых против РФ.

Ответ на эти угрозы есть, однако главное, чтобы противостояние не переросло в ракетно-ядерную стадию, подчеркнул парламентарий. В такой ситуации России лучше всего совершенствовать свою противовоздушную оборону и делать так, чтобы западное вооружение не попадало на Украину.

"Самое эффективное – бить по эшелонам с поставляемыми боеприпасами, когда они едут по мосту или в тоннеле. Тогда и оружие будет уничтожено, и нарушена вся инфраструктура, по которой оно поступает ВСУ", – заключил специалист.

Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил резкую критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. По его мнению, американский лидер начал уставать от урегулирования украинского конфликта, потому что процесс пробуксовывает.

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Трошина Любовь

политикаэксклюзив

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