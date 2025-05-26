26 мая, 18:32Политика
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Никаких ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине у Запада давно нет, однако российские средства ПВО справляются с угрозой. Таким мнением с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция, и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.
По словам Соболева, нет никакой разницы, что говорят западные политики по этому вопросу.
При этом Германия пока еще официально не поставляла Украине свои крылатые ракеты Taurus. По словам Соболева, дальность у них такая же, как и у других, уже используемых против РФ.
Ответ на эти угрозы есть, однако главное, чтобы противостояние не переросло в ракетно-ядерную стадию, подчеркнул парламентарий. В такой ситуации России лучше всего совершенствовать свою противовоздушную оборону и делать так, чтобы западное вооружение не попадало на Украину.
"Самое эффективное – бить по эшелонам с поставляемыми боеприпасами, когда они едут по мосту или в тоннеле. Тогда и оружие будет уничтожено, и нарушена вся инфраструктура, по которой оно поступает ВСУ", – заключил специалист.
Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил резкую критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. По его мнению, американский лидер начал уставать от урегулирования украинского конфликта, потому что процесс пробуксовывает.