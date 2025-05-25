Repubblica: союзники Украины хотят провести саммит с Россией в Женеве до G7

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Европейские союзники Украины, среди которых представители Франции, Италии, Германии и Британии, обсудили с командой украинского президента Владимира Зеленского необходимость организации нового раунда переговоров с Россией, который должен пройти в Женеве перед саммитом "Большой семерки". Об этом сообщает газета La Repubblica.

Таким образом участники переговоров хотят не позволить американскому президенту Дональду Трампу выйти из урегулирования украинского конфликта и оставить Киев без поддержки.

Также, по информации издания, европейские политики стараются не дать встрече G7 оказаться парализованной из-за противоречивой политики Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что Европа опасается, что Трамп оставит Украину ради заключения экономического партнерства с Россией. Отмечалось, что европейские лидеры рассчитывали, что глава Белого дома введет новые санкции против РФ.

Однако, когда они услышали описание Трампа его телефонный беседы с Владимиром Путиным, европейские политики испытали подавленность и даже ярость.

Как утверждали журналисты, уважительный тон разговора между лидерами РФ и США, а также нежелание Трампа ужесточать антироссийские санкции во время переговорного процесса "приближают кошмар Европы" в виде выхода американцев из украинского конфликта.