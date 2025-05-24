Guardian: Европа опасается, что Трамп бросит Украину ради экономического партнерства с РФ

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Европа опасается, что американский президент Дональд Трамп оставит Украину ради заключения экономического партнерства с Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По информации издания, европейские лидеры рассчитывали, что глава Белого дома введет новые санкции против РФ. Однако, когда они услышали описание Трампа его телефонный беседы с Владимиром Путиным, европейские политики испытали подавленность и даже ярость.

Как утверждают журналисты, уважительный тон разговора между лидерами РФ и США, а также нежелание Трампа ужесточать антироссийские санкции во время переговорного процесса "приближают кошмар Европы" в виде выхода американцев из украинского конфликта.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в рамках которого стороны обсудили конфликт на Украине. Позже президент РФ заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В свою очередь, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о результатах разговора с Путиным. Он также заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, отметил Трамп.