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На Украине полностью использовали ракеты для зенитных батарей SAMP-T, которые были поставлены Францией и Италией, сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на газету Le Monde.

В марте издание Corriere della Sera писало, что у двух батарей SAMP-T, которые были переданы Украине в рамках военной помощи, почти закончился боезапас. Кроме того, Париж передал Киеву несколько систем ПВО Crotale. По информации Минобороны России, эти установки были уничтожены.

Как сообщают СМИ, за последние 1,5 года Украина не получила ни одной ракеты для систем Crotale.

Ранее сообщалось, что Дания планирует выделить Киеву 26-й пакет военной помощи на 630 миллионов долларов, который включает артиллерийские системы, боеприпасы, запчасти для истребителей и расширенную тренировочную программу. Этот пакет помощи рассчитан на период 2025–2028 годов.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потребность Украины в помощи остается высокой. Он добавил, что страна продолжит поддерживать украинскую сторону и в ближайшие годы.