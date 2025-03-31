Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 14:10

Политика

Швеция объявила о выделении военной помощи Украине на 1,6 млрд долларов

Фото: 123RF/maryskovpen

Швеция выделяет Украине пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.

"Пакет поддержки, который мы представляем сегодня (31 марта 2025 года. – Прим. ред.), является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", – сказал Йонсон.

Ранее совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получил транш в размере 400 миллионов долларов. Ожидается, что деньги будут потрачены на поддержку бюджета страны.

До этого Нидерланды выделили 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. В украинском Минэнерго назвали это важным вкладом в проведение ремонтной кампании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Европейские лидеры не смогли договориться о направлении военных на Украину

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика