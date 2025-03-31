Швеция объявила о выделении военной помощи Украине на 1,6 млрд долларов

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Швеция выделяет Украине пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.

"Пакет поддержки, который мы представляем сегодня (31 марта 2025 года. – Прим. ред.), является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине", – сказал Йонсон.

Ранее совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получил транш в размере 400 миллионов долларов. Ожидается, что деньги будут потрачены на поддержку бюджета страны.

До этого Нидерланды выделили 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. В украинском Минэнерго назвали это важным вкладом в проведение ремонтной кампании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.