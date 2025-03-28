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28 марта, 23:52

Политика

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 400 млн долларов

Фото: 123RF/viktoriia88

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получит очередной транш в размере 400 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Выплата будет направлена в адрес Украины в рамках одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования. Ожидается, что средства потратят на поддержку бюджета страны.

Таким образом, общий объем выплат по кредитной программе МВФ составит свыше 10 миллиардов долларов.

Ранее Нидерланды приняли решение выделить 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. По данным украинского Минэнерго, это станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже продолжается в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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