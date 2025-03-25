FT: Украина может не получить помощь от Чехии на фоне смены власти в Праге

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Украина может не получить военную помощь в виде поставок 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов от Чехии в случае, если к власти в Праге придет движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу правительства республики Петра Фиалу.

Политик отметил, что, как и в прошлом году, Чехия может поставить Украине свыше 500 тысяч снарядов, однако для оказания военной помощи необходимо финансирование. Финансовая часть может оказаться под угрозой, если правящая коалиция в октябре проиграет на парламентских выборах, добавил Фиала.

Глава правительства объяснил это тем, что Бабиш против поставок снарядов и не выступает за расходы на оборону. Кроме того, экс-премьер, уточнил Фиала, говорит о мире без каких-либо условий.

Ранее Украина запросила у Эстонии военную помощь на сумму в 100 миллионов евро, которую Киев рассчитывает получить от Таллина. Эстонское Минобороны заявило, что перечисленная списком военная продукция будет срочно заказана у оборонных компаний. Речь идет о воздушных и наземных беспилотниках, водном транспорте, медицинском оборудовании.

Кроме того, Нидерланды решили выделить 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины.