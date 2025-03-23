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Великобритания не располагает достаточными ресурсами, чтобы предоставить Украине военную помощь в объеме, обещанном премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает портал Unherd.

В материале отмечается, что Лондон в настоящее время не способен эффективно использовать свои ресурсы ни на воде, ни в воздухе. По данным портала, высокопоставленные военные предупреждали Стармера о том, что британская армия слишком мала, чтобы играть какую-либо значимую миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта.

Ранее стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину, узнали СМИ. По их утверждению, французский лидер возглавляет усилия по созданию коалиции заинтересованных стран НАТО и Евросоюза совместно с премьер-министром Великобритании Стармером.

Более того, британский премьер намерен увеличить поддержку Украины с помощью воздушной и морской силы, отказавшись от идеи присутствия европейских войск на земле.