Шольц: ФРГ выделит 7 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит на военную помощь Киеву семь миллиардов евро. На саммите Евросоюза политик отметил, что поправки в основной закон ФРГ, касающиеся ослабления долгового тормоза, позволят увеличить военную поддержку Украины, передает ТАСС.

Шольц объяснил, что четыре миллиарда евро уже предусмотрены в бюджете на год, еще три добавятся, когда их одобрит бюджетный комитет бундестага. Шольц подчеркнул, что Германия продолжает оказывать военную помощь Украине больше остальных европейских стран.

По данным Института мировой экономики, расположенном в немецком городе Киль, с начала военной спецоперации западные партнеры выделили на поддержку Украины 267 миллиардов евро.

Ранее политолог объяснил, зачем США возобновили военную помощь Украине. Решение было принято по итогам встречи американской и украинской сторон в Саудовской Аравии. По мнению члена Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, это говорит о рычаге давления на Россию.