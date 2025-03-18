Эксперт Кортунов: возобновление военной помощи Украине – рычаг давления на РФ

18 марта, 12:30Политика
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Возобновление военной помощи Украине является рычагом давления на РФ. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал политолог, член Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее в Пентагоне подтвердили, что США возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведданными между странами.
Кортунов напомнил, что решение было принято по итогам встречи американской и украинской сторон в Саудовской Аравии 11 марта. На ней шло обсуждение, на каких условиях Украина может согласиться на перемирие в конфликте с РФ.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Москвой 24 отметил, что возобновление военной помощи – один из нюансов, о которых Владимир Путин говорил на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, рассуждая о возможном перемирии.
"То есть мы согласны на перемирие, но есть одно но, и им в данный момент как раз является военная помощь. Получается, что Украину будут просто накачивать вооружением, пока мы дадим ей передышку. Такая помощь, скорее всего, и будет сегодня обсуждаться между Путиным и Трампом в телефонном разговоре", – отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится 18 марта. В ходе него будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня и тезисы по украинскому урегулированию.