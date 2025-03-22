Нидерланды предоставят Украине 65 миллионов евро для поддержки энергетики

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Нидерланды приняли решение выделить 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики.

По данным ведомства, замминистра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со спецпредставителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен.

"Это значительная поддержка для нас, и она станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже продолжается в рамках подготовки к следующему отопительному сезону", – заявил Андарак.

Помимо выделенных в фонд средств, они обсудили нужды украинского топливно-энергетического сектора, в том числе для газовой отрасли. Замминистра украинского министерства и представитель европейского государства договорились в дальнейшем изучить возможности сотрудничества в этой сфере.

Между тем Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов. При этом общий объем денег, выделенных Киеву Брюсселем, уже составляет четыре миллиарда евро.

До этого Совет Евросоюза согласовал выплату транша в 3,5 миллиарда евро для Украины. С этой выплатой Украина получит порядка 20 миллиардов евро в рамках украинского фонда с момента его создания в 2024 году.