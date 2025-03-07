Шмыгаль: Великобритания передала Украине 971 млн долларов из замороженных активов России

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Украина получила от Великобритании первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер транша составил 971 миллион долларов (752 миллиона фунтов. – Прим. ред.), сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Передача осуществилась в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA), указал он, добавив, что все средства будут направлены на укрепление украинской обороноспособности.

"Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину", – написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль выразил надежду, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу Украины.

Украина 2 марта подписала соглашение по кредитной сделке с Великобританией. Уточнялось, что сумма кредита составит 752 миллиона фунтов и будет выплачиваться в три ежегодных платежа.

На незаконность изъятия некоторыми странами замороженных российских активов ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные действия, по его словам, будут иметь очень судебные и юридические последствия.

Аналогичную точку зрения высказывал и глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, эти средства были украдены главным образом европейскими странами.

