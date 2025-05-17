Дания предоставит Украине новую партию артиллерии и боеприпасов на 630 млн долларов

Фото: AP Photo/Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Дания выделит Украине 26-й пакет военной помощи на 630 миллионов долларов, включающий артиллерийские системы, боеприпасы, запчасти для истребителей и расширенную тренировочную программу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны королевства.

Отмечается, что 26-й пакет военной помощи рассчитан на период 2025–2028 годов.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потребность Украины в помощи остается высокой. Он подчеркнул, что Дания поддерживала украинскую сторону с начала войны и продолжит это делать в ближайшие годы.

Поставки боеприпасов осуществят в рамках трехсторонней инициативы Чехии, Дании и Нидерландов. Этот альянс создали весной 2024 года для совместного финансирования закупок артиллерийских снарядов для Украины.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что государство намерено усилить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей стратегические преимущества как в боевых действиях, так и на дипломатическом фронте. Он подчеркнул приоритетность наращивания украинского оборонного потенциала и продолжения военной помощи.

Ранее сообщалось, что Швеция объявила о выделении военной помощи Украине на 1,6 миллардов долларов. С ее стороны это самый крупнейший пакет поддержки украинской стороне.

До этого совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получил транш в размере 400 миллионов долларов. Ожидается, что деньги будут потрачены на поддержку бюджета страны.