Захарова: Россия укажет в меморандуме возможные сроки достижения мира на Украине

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В готовящемся меморандуме по достижению мира на Украине Россия обозначит ряд позиций, в том числе принципы урегулирования конфликта и сроки возможного подписания мирного договора. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

При этом, по ее словам, в меморандуме также будет указано про потенциальное прекращение огня на некоторое время. Однако дипломат уточнила, что этот пункт будет реализован лишь в случае достижения соответствующих договоренностей.

Захарова рассказала, что документ будет передан Украине сразу после его полной подготовки. Кроме того, она заявила, что украинская сторона проводит аналогичную работу и разрабатывает собственные предложения, которые будут переданы одновременно с получением российского меморандума.

Однако Захарова высказала свою озабоченность из-за действий украинского лидера Владимира Зеленского, который, по ее мнению, пытается усложнить переговоры, требуя усилить санкционное давление на Россию и нарастить количество поставок оружия.

"Те, кто хочет мира, не вынашивают планы о том, как бы еще больше в регион поставить вооружения, как бы посмертоноснее эти вооружения придумать и как бы ухудшить ситуацию, не давая тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше", – объяснила представитель МИД России.

Между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 мая состоялся телефонный разговор, после которого российский лидер сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что во время разработки документа Россия будет исходить из принципиальных вещей, например о том, что за первопричины лежат в основе украинского конфликта и как их устранить.

При этом министр указывал, что вопрос легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение во время подписания мирного договора с Украиной. По его словам, если документ подпишут те, чья легитимность "никого уже не убеждает", то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев добавлял, что работа над меморандумом находится уже в завершающей стадии. При этом он уточнил, что документ вряд ли будет представлен публике на данном этапе.

