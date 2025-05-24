Вице-спикер СФ рассказал о передаче Киеву наработок меморандума по урегулированию

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Россия в ближайшие дни направит украинской стороне наработки по меморандуму, который поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, работа над меморандумом находится в завершающей стадии. Сенатор при этом уточнил, что документ вряд ли будет представлен публике на данном этапе.

"Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях", – заключил Косачев.

19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После этого президент РФ заявил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В документ могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что во время составления меморандума российская сторона также будет исходить из принципиальных вещей, например, что за первопричины лежат в основе этого кризиса и как их устранить.

При этом министр отметил, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение во время подписания мирного договора с Украиной. По его словам, если документ подпишут те, чья легитимность "никого уже не убеждает", то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность.

