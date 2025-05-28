Песков: проекты меморандумов России и Украины предоставлены сторонам

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Проекты меморандумов России и Украины были предоставлены сторонам и в скором времени станут известны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после этого стороны смогут перейти к новому раунду переговоров, к которому российская сторона уже ведет подготовку. Кроме того, как заявил Песков, Россия продолжает находиться на связи с США.

"Мы ведем очень напряженную работу", – отметил пресс-секретарь российского лидера, говоря про урегулирование конфликта на Украине.

Он также сообщил, что Россия не планирует обсуждать содержимое меморандумов, которые еще необходимо согласовать. По мнению представителя Кремля, это должно происходить в закрытом режиме, так как "по-другому не может быть".

Более того, Песков считает неверным, что стороны должны обмениваться позициями через прессу. Именно поэтому он призвал аккуратно относиться к "откровениям" в СМИ по поводу урегулирования конфликта на Украине, так как некоторые материалы содержат откровенную ложь.

Владимир Путин заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре 19 мая после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскрыла, что Россия в меморандуме обозначит ряд позиций, в том числе принципы урегулирования конфликта и сроки возможного подписания мирного договора. Кроме того, в документе будет указано про потенциальное прекращение огня на некоторое время.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение во время подписания мирного договора. По его словам, если документ подпишут те, чья легитимность "никого уже не убеждает", то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что после того, как стороны получат проекты меморандумов, будет организована встреча России и Украины, которая может пройти в Женеве. По его словам, переговоры должны были состояться в Ватикане, но "россияне не захотели ехать туда".

