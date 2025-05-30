Небензя заявил, что Россия настроена на продолжение переговоров с Украиной

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Москва настроена на продолжение переговоров с Киевом. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации по Украине, его слова приводит ТАСС.

Небензя отметил, что Россия настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной. При этом он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры были прерваны украинской стороной по инициативе британского премьера Бориса Джонсона.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи представит Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также даст необходимые пояснения.