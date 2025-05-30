Небензя: Украина должна выбрать между миром и неминуемым поражением

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Киев стоит перед выбором: мир по итогам переговоров либо неминуемое поражение на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации по Украине, его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что сейчас выбор стоит за Киевом. Украину ожидает мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя уже с другими условиями окончания конфликта.

При этом он добавил, что Россия будет продолжать вести специальную военную операцию (СВО), пока Украина не перестанет провоцировать российскую сторону ударами по инфраструктуре.

Также Небензя заявил, что Россия настроена на продолжение переговоров. Он напомнил, что в апреле 2022 года они были прерваны украинской стороной по инициативе британского премьера Бориса Джонсона.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле 2 июня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи представит Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также даст необходимые пояснения.