Песков: безопасность судоходства в Черном море будет частью договоренностей по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность судоходства в Черном море станет частью договоренностей по Украине.

Все внимание сейчас уделено прямым российско-украинским переговорам, в рамках которых формируется список условий для временного перемирия. По словам Пескова, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью договоренностей по Украине.

Песков также рассказал, что российская делегация уже выдвинулась в Стамбул, где 2 июня пройдет второй раунд переговоров с Украиной. Представитель Кремля выразил надежду на то, что в ходе этой встречи стороны обсудят проекты меморандумов, которые были подготовлены Москвой и Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отсутствие четкости в позиции Украины о продолжении переговоров с Россией. Она отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ответил, приедет ли его делегация на второй раунд переговоров в Стамбул.

Кроме того, Захарова сообщила, что состав российской делегации не изменился. В нее войдут помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Второй раунд переговоров России и Украины планируют посетить и советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что именно они помогли сформировать основные положения для Украины.

