03:29Политика
Турция рассчитывает на подвижки в вопросе прекращения огня на переговорах в Стамбуле
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Турция рассчитывает, что переговоры 2 июня в Стамбуле между Россией и Украиной приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджеп Эрдогана.
Также турецкая сторона отметила, что ожидает от переговоров в Стамбуле согласование позиций между Москвой и Киевом. Анкара подчеркивает важность продолжения переговорного процесса, чтобы остановить конфликт. Со своей стороны Турция готова сделать все от нее зависящее в этом направлении.
Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для переговоров с Украиной 2 июня. Свою позицию по украинскому урегулированию российская сторона планирует озвучить в день переговоров.
Также Мединский заявил, что российская делегация получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. При этом документ был передан только на украинском и английском языках.
По сообщениям СМИ, новый раунд переговоров пройдет в стамбульском дворце Чираган. Стороны планируют обсудить проекты меморандумов.