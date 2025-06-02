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03:29

Политика

Турция рассчитывает на подвижки в вопросе прекращения огня на переговорах в Стамбуле

Фото: 123RF/dgcampillo

Турция рассчитывает, что переговоры 2 июня в Стамбуле между Россией и Украиной приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджеп Эрдогана.

Также турецкая сторона отметила, что ожидает от переговоров в Стамбуле согласование позиций между Москвой и Киевом. Анкара подчеркивает важность продолжения переговорного процесса, чтобы остановить конфликт. Со своей стороны Турция готова сделать все от нее зависящее в этом направлении.

Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для переговоров с Украиной 2 июня. Свою позицию по украинскому урегулированию российская сторона планирует озвучить в день переговоров.

Также Мединский заявил, что российская делегация получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. При этом документ был передан только на украинском и английском языках.

По сообщениям СМИ, новый раунд переговоров пройдет в стамбульском дворце Чираган. Стороны планируют обсудить проекты меморандумов.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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