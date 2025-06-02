Мединский: Россия получила вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта

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Россия получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта, сообщил в интервью RT глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

По словам Мединского, документ был передан только на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", – прокомментировал ситуацию Мединский.

Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для переговоров с Украиной 2 июня.

По информации СМИ, новый раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в стамбульском дворце Чираган. В ходе этой встречи стороны планируют обсудить проекты меморандумов Москвы и Киева.