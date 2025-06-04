МИД РФ: Стамбул останется площадкой переговоров России и Украины

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Вопрос о смене Стамбула как площадки переговоров России и Украины на сегодняшний день не стоит. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Глушко.

"Стамбул – это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения", – приводит ТАСС слова дипломата.

Глушко подчеркнул, что вопрос состоит не в площадках проведения переговоров, а в "их существе".

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Беседа длилась более часа и шла на русском языке.

Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Аналогичным образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

После переговоров российская сторона представила полный текст своего проекта меморандума по урегулированию украинского конфликта. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.