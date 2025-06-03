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03 июня, 21:57

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Глава МИД Турции Фидан: Москва и Киев пришли к согласию о новом раунде переговоров

В Турции заявили, что Москва и Киев пришли к согласию о новом раунде переговоров

Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP

Москва и Киев пришли к согласию о новом раунде переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с телеканалом TRT Haber.

По его словам, Турция ожидает следующую российско-украинскую встречу.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 2 июня. Делегации говорили больше часа.

В ходе беседы российская сторона выступила с предложением ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта. Также Москва и Киев договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.

После переговоров Россия показала полный текст своего проекта меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает в себя 12 пунктов. Среди них – требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.

Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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