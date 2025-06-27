Путин: на переговорах с Украиной будут обсуждаться меморандумы

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В ходе третьего раунда переговоров России с Украиной должны обсуждаться меморандумы двух стран. Об этом заявил Владимир Путин.

"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. <...> Это два абсолютно противоположных меморандума", – отметил российский лидер, добавив, что переговоры организуются и проводятся для поисков путей сближения.

Как подчеркнул президент, Россия готова провести третий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле, однако нужно согласовать место и время.

"Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин (Реджеп Тайип. – Прим. ред.) Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны", – сказал Путин.

Ранее Москва предлагала Киеву провести встречу после 22 июня. Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры является единственным вариантом, способным спасти Украину от "полной катастрофы".

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что дату новых переговоров можно будет определять после завершения выполнения стамбульских договоренностей гуманитарного направления.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также уточняла, что сроки определяются главами делегаций – помощником президента России Владимиром Мединским и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.