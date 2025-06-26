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Украина рассчитывала на возможное прекращение огня в середине 2025 года, сообщает МК со ссылкой на Washington Post (WP).

"Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов", – приводит газета слова неназванного источника из администрации украинского президента Владимира Зеленского.

Тем не менее на сегодняшний день Украина не рассматривает возможность положительного влияния на экономику в 2025 году. Основное внимание киевских властей сосредоточено на мерах, направленных на поддержание экономической стабильности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дату новых переговоров Москвы и Киева можно будет определять после завершения выполнения гуманитарной части стамбульских договоренностей. Эта часть соглашений уже подходит к концу, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подчеркивал, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. Он также заявлял, что планирует в ближайшее время переговорить с Владимиром Путиным, чтобы обсудить происходящее. При этом Трамп не сомневается, что президент РФ действительно заинтересован в достижении мира.

