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24 июня, 16:53

Политика

Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией

Фото: Carl Court/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с Россией. Так он прокомментировал возможность упоминания РФ в качестве угрозы в коммюнике НАТО, которое будет составлено по итогам предстоящего саммита. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер также напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

"Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией", – подчеркнул глава Белого дома, беседуя с журналистами на борту самолета, направляющегося в Гаагу, где состоится саммит Альянса.

Трамп ранее заявлял, что беседовал с Путиным 17 июня. Он подчеркивал, что главы России и США обсудили вопросы украинского и иранского кризисов. Во время этого разговора американский лидер также выразил уверенность в достижении мира на Украине.

Однако позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Трампа о телефонном разговоре в эту дату образными. Песков подчеркнул, что в условиях насыщенного информационного пространства события, которые случились несколько дней назад, воспринимаются как "вчерашние".

В действительности Путин и Трамп разговаривали по телефону 14 июня. Беседа была содержательной и полезной, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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