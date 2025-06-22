02:26Политика
Ушаков заявил, что визиты Путина в США или Трампа в РФ пока не планируются
Фото: kremlin.ru
Визиты Владимира Путина в США или американского президента Дональда Трампа в Россию пока не планируются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Также пока неизвестно, пройдет ли будущая встреча глав государств в какой-то третьей стране.
"Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает", – добавил Ушаков.
Путин уже отмечал, что его потенциальная встреча с Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Президент РФ подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к намерениям Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах.
Возможная встреча Путина, Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должна стать итогом длительной, серьезной работы и результатом уже подготовленных точек, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин провел телефонный разговор с Трампом