Ушаков заявил, что визиты Путина в США или Трампа в РФ пока не планируются

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Визиты Владимира Путина в США или американского президента Дональда Трампа в Россию пока не планируются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Также пока неизвестно, пройдет ли будущая встреча глав государств в какой-то третьей стране.

"Как стороны договорятся, так и будет. Но пока конкретно никто на этот счет даже ничего не обсуждает", – добавил Ушаков.

Путин уже отмечал, что его потенциальная встреча с Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Президент РФ подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к намерениям Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах.

Возможная встреча Путина, Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должна стать итогом длительной, серьезной работы и результатом уже подготовленных точек, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.