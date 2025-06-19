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Владимир Путин сообщил, что его потенциальная встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к намерениям Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах.

"В общем и целом постепенно-постепенно создаются условия для восстановления отношений. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен. Мы к этому готовы", – добавил он.

Путин отметил, что у российской стороны есть налаженные контакты и с госсекретарем США Марко Рубио, и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Помимо этого, Москва видит интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией.

Трамп ранее провел разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном. Трамп также выразил уверенность в достижимости урегулирования конфликта на Украине.

Сигналы о возможности диалога России и США вносят дисбаланс в систему работы "глубинного государства" Запада, которая основана на принципе конфронтации, заявлял спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.