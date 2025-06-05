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Сигналы о возможности диалога вносит дисбаланс в систему работы "глубинного государства" Запада, которая основана на принципе конфронтации, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом политик прокомментировал недавний телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что беседа прошла конструктивно, но вызвала ожидаемую панику со стороны "глубинного государства" Запада и подконтрольных ему СМИ.

Как отметил Дмитриев, любые намеки на диалог и сотрудничество воспринимаются этими силами как угроза их системе, построенной на управляемой нестабильности. При этом он обратил внимание, что именно сотрудничество, а не противостояние отвечает интересам большинства государств мира и способствует укреплению международной безопасности.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел вечером 4 июня. Они обсудили атаку Украины на российские аэродромы. Глава Белого дома охарактеризовал беседу как позитивную, однако уточнил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

Кроме того, президенты договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что Москва и Киев вновь смогут сесть за стол переговоров после изучения проектов меморандумов сторон.

