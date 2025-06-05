Bloomberg: за 48 часов Трамп получил три отказа от лидеров России, Китая и Ирана

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за 48 часов получил три отказа поддержать его предложения по международным вопросам – со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

В СМИ отметили, что глава Белого дома ранее обещал быстро урегулировать украинский конфликт, заключить торговое соглашение с Пекином и ядерную сделку с Тегераном. Однако ему не удалось достичь никаких из указанных договоренностей.

По информации агентства, глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным признал невозможность достижения немедленного мира на Украине.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал предложения Белого дома по ядерному соглашению, а отношения с КНР только ухудшились, отмечают журналисты. Более того, Китай ужесточил экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов, что ударило по многим отраслям США.

Кроме того, Трамп также обеспокоен тем, что недавняя атака ВСУ на военные аэродромы России усложнит его "миссию по прекращению огня" на Украине, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на портал Axios.

При этом американский лидер назвал атаку Киева "мощной и крутой". По данным издания, удары ВСУ по аэродромам якобы "показали, что у Украины больше "карт", чем предполагал Трамп".

ВСУ с помощью FPV-дронов нанесла удар по аэродромам в пяти регионах России 1 июня. Атаки удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, рассказав, что для этой операции использовали 117 беспилотников.

После этого состоялся разговор между Трампом и Путиным, в ходе которого президенты обсудили данную атаку. Российский лидер сообщил своему американскому коллеге, что "ему придется ответить" на эти действия. Всю беседу Трамп охарактеризовал как позитивную, но добавил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".