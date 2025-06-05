Песков: Россия ответит на атаку Украины по аэродромам так, как сочтут нужным военные

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Россия ответит на атаку Украины по российским аэродромам тогда и так, как посчитают нужным военные. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подтвердив, что Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал отреагировать на удары.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал действия Украины, которые направлены против железнодорожных составов России. По его словам, данные атаки свидетельствуют о терроризме киевского режима на государственном уровне.

"Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим. Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд", – напомнил Песков.

Украина с помощью FPV-дронов нанесла удар по аэродромам в пяти регионах России 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить атаки, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский. Он рассказал, что для этой операции использовали 117 беспилотников.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что поврежденные военные самолеты будут восстановлены.

После этого Трамп позвонил Путину. Лидеры США и России обсудили атаку Украины на аэродромы. Российский лидер сообщил своему американскому коллеге, что "ему придется ответить" на эти действия. Всю беседу Трамп охарактеризовал как позитивную, но добавил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

