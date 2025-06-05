Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные в результате атаки Украины

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российские военные самолеты, поврежденные в результате украинской атаки 1 июня, будут восстановлены. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Таким образом замминистра ответил на вопрос о возможном влиянии атаки на стратегический баланс. Кроме того, Рябков отметил полную несостоятельность заявлений киевского руководства о результатах атаки.

"И близко нет ничего подобного", – заметил Рябков.

Украинские военные нанесли удары FPV-дронами по аэродромам в пяти субъектах России 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены, в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за атаки взял президент Украины Владимир Зеленский. С его слов, для операции были задействованы 117 БПЛА.

Однако украинские удары по военным аэродромам не отразятся на преимуществе РФ в СВО, утверждают журналисты. По их мнению, Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, в то время как у Украины есть только восемь комплексов ПВО Patriot, из которых лишь шесть могут работать одновременно.