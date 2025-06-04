Кремль рассмотрит предложение наградить пытавшихся остановить атаку БПЛА под Иркутском

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Кремль рассмотрит идею о присуждении госнаград водителям, пытавшимся предотвратить атаку вражеских БПЛА на российские военные аэродромы, если подобное предложение поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что пока такие предложения не поступали.

Также Песков подчеркнул, что Россия сделает все для раскрытия этого преступления. Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, будет ли Москва запрашивать помощь у Астаны в связи с данными о том, что один из подозреваемых в преступлении сбежал в Казахстан.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала не было.

