Фото: kremlin.ru

Возмездие Украине на фоне недавних диверсий неизбежно, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", – написал он в своем телеграм-канале.

Российская армия наступает и продолжит это делать, отметил Медведев. При этом все, что должно взорваться, будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен – исчезнут, уточнил он.



"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", – отметил Медведев, прокомментировав прямые переговоры между Москвой и Киевом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее атаковали несколько российских аэродромов на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. В результате загорелось несколько единиц авиационной техники. Некоторые участники террористических атак ВСУ были задержаны.

Украинский президент Владимир Зеленский взял ответственность за удары. Он уточнил, что Украина готовила операцию более полутора лет и для атаки задействовала 117 беспилотников. По данным СМИ, министра обороны США Пита Хегсета регулярно информировали о ходе операции. При этом Украина заранее не предупреждала США об ударах по России.

