Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страну пригласили на саммит НАТО, который будет проходить в Гааге в конце июня. Об этом лидер Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский уточнил, что Киев получил приглашение после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. По словам президента Украины, глава МИД страны Андрей Сибига будет проводить консультации со своими коллегами "насчет инфраструктуры" и результатов саммита в Гааге.

Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в стамбульском дворце Чираган 2 июня. По его итогам РФ представила полный текст меморандума, один из пунктов которого предусматривает нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции, а также запрет размещения в стране иностранных вооруженных сил, баз и военной инфраструктуры третьих государств.

Представитель украинского МИД Георгий Тихий пообещал изучить документ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустем Умеров уточнил, что ответ на требования будет дан через неделю.