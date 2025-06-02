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Украинская атака на военные аэродромы РФ ведет к ядерному столкновению России с НАТО, заявил норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Дизен подчеркнул, что инцидент является огромной эскалацией. По его словам, президенту США Дональду Трампу необходимо немедленно позвонить Владимиру Путину в связи со случившимся.

В свою очередь, эксперты британского телеканала Sky News указали, что Киев устроил атаку на российские аэродромы от отчаяния, передает радиостанция "Комсомольская правда".

При этом отмечается, что прежние украинские атаки уже вызывали ответные удары со стороны РФ.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. Количество задержанных и их личности не раскрываются. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что в результате атак жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Все возгорания на аэродромах были оперативно ликвидированы.