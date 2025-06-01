Силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России с 08:20 до 19:00 уничтожили 33 украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 27 БПЛА было сбито над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью и два – над Липецкой.

В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по Рыльску с помощью беспилотников, которые влетели в два пятиэтажных дома. Несколько квартир в результате случившегося загорелись.

После ВСУ атаковали поселок Артаково Льговского района, из-за чего загорелись два строения и гараж. В одном из зданий была семья из трех человек, которая сама обратилась в больницу района.