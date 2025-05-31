Десять человек пострадали в результате атаки украинских дронов на Курскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщает врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных многоквартирных жилых дома. На первом этаже загорелась квартира, пожар перешел на балконы других квартир. В соседнем доме беспилотник нанес удар по квартирам на третьем этаже, в одной из них начался пожар.

Врио главы региона добавил, что жителей домов оперативно эвакуировали. Возгорания были ликвидированы.

В результате ударов в Рыльскую центральную районную больницу (ЦРБ) была доставлена семья из 4-х человек, среди них оказались дети 13-ти и 16-ти лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения.

Также в поселке Артаково Льговского района из-за атаки дронов произошло возгорание двух строений и гараж. В одном из зданий находилась семья из трех человек, которая самостоятельно обратилась в Льговскую ЦРБ.

Хинштейн подчеркнул, что все экстренные службы работают на местах. В данный момент уточняется информация о последствиях ударов.

Ранее, 30 мая, один человек пострадал в результате атаки украинских дронов на Курскую область. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

В ночь на 28 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области и сбили 42 беспилотника. В результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицкое и СНТ "Мичуринец".