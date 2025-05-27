Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжат наносить массированные и групповые удары высокоточным оружием, используя в том числе авиацию, флот и наземные силы, а также беспилотники, в ответ на террористические атаки и провокации Киева, заявили в пресс-службе Минобороны.

Под прицел бойцов ВС РФ попадают исключительно военные объекты и предприятия ВПК Украины, уточнили в оборонном ведомстве. В частности, 20 мая был нанесен групповой удар по объектам инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, а в Днепропетровской области – по складам боеприпасов, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Вместе с тем 23 мая ракетный удар нанесли по порту Одессы, в результате чего было уничтожено около 100 контейнеров с военными грузами, включая комплектующие для безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.

В ходе операции оказались поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области. Кроме того, прицельный огонь захватил склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.

Российские войска 24 мая провели масштабную атаку с применением высокоточного оружия по украинскому предприятию, специализирующемуся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов. В этот же день бойцы ВС РФ нанесли еще один мощный удар по вражеским объектам. Были атакованы центры радиотехнической разведки и авиации Службы безопасности Украины (СБУ).

Ликвидация коснулась пункта временной дислокации центра специальных операций "Юг" в Черноморске Одесской области и пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Изюме Харьковской области. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства в Киевской области.

Российская армия начала активно использовать в зоне спецоперации тактику "тройного удушающего захвата", с помощью которой вооруженные силы эффективно подавляют украинскую оборону, писали ранее СМИ. Журналисты отмечали, что тактика включает три этапа: наземные атаки, разведку дронами и авиаудары с большого расстояния.

СМИ также указывали на ослабление морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чувство усталости и разочарования распространяется среди опытных офицеров и недавно мобилизованных военнослужащих, подчеркивали журналисты. По их данным, среди солдат растет ощущение, что нет четкого плана по завершению конфликта, а жизни "жертвуются впустую".

