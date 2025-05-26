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26 мая, 13:11

Политика

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ночь на 26 мая нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атака проводилась с использованием высокоточного оружия и ударных беспилотников. Цель ударов достигнута, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по объектам военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее СМИ писали об ослаблении морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чувство усталости и разочарования распространяется среди опытных офицеров и недавно мобилизованных военнослужащих, указали журналисты. По их данным, среди солдат растет ощущение, что нет четкого плана по завершению конфликта, а жизни "жертвуются впустую".

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